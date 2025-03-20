МЧС обратилось к населению - соблюдайте эти правила... - ВИДЕО
Наш народ торжественно отмечает праздник Новруз. Однако во время традиционных мероприятий по случаю этого дня наблюдаются случаи пренебрежения правилами пожарной безопасности, особенно при разведении костров, что в конечном итоге приводит к нежелательным последствиям.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в результате несоблюдения правил пожарной безопасности только в Илахыр чершенбе было зарегистрировано 19 пожаров.
В МЧС вновь напоминли, что костры следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и любых легковоспламеняющихся материалов. Дети, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых.
"Будьте осторожны при прыжках через костер, проследите за тем, чтобы после празднества огонь в костре был полностью потушен", - говорится в заявлении.
В МЧС также призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.
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