Подробности происшествия с участием двух молодых людей в Гяндже

Два молодых человека, приехавших на автомобиле, поссорились с местными жителями района, что привело к драке, в результате которой несколько человек получили травмы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, инцидент произошел в районе многоэтажных зданий в Гяндже.

По словам местных жителей, причиной конфликта стали действия приехавших молодых людей.

В результате происшествия 4 человека с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения при Гянджинской городской объединенной больнице.

19-летний Мурат Фетуллаев и 18-летний Ниджат Вердиев после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Лечение 46-летнего Эльшена Экберова и 29-летнего Махмуда Гахраманова продолжается.

В настоящее время по факту ведется расследование.

Подробнее - в видео: