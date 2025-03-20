Подробности происшествия с участием двух молодых людей в Гяндже - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Два молодых человека, приехавших на автомобиле, поссорились с местными жителями района, что привело к драке, в результате которой несколько человек получили травмы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, инцидент произошел в районе многоэтажных зданий в Гяндже.
По словам местных жителей, причиной конфликта стали действия приехавших молодых людей.
В результате происшествия 4 человека с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения при Гянджинской городской объединенной больнице.
19-летний Мурат Фетуллаев и 18-летний Ниджат Вердиев после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Лечение 46-летнего Эльшена Экберова и 29-летнего Махмуда Гахраманова продолжается.
В настоящее время по факту ведется расследование.
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