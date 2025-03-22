МВД вновь обратилось к гражданам из-за кибермошенников

Киберпреступники применяют новые методы для реализации своих преступных намерений. Хотя сценарии разные, цель одна и та же - обманывать людей, присваивать средства.

Как передает Day.Az, об этом говорится в очередном обращении министерства внутренних дел по киберпреступлениям.

"Создаются профили людей в социальных сетях с использованием киберспособов осуществляется синхронизация номеров в Whatsapp и Telegram с целью мошенничества. Вам могут прийти сообщения от людей, которых вы считаете своими друзьями, близкими или знакомыми, с просьбой занять деньги. Фотография профиля, имя и фамилия могут совпасть, и вы переведете деньги на указанный банковский счет. Гражданам следует быть бдительными, внимательными, всегда уточнять информацию, никогда не делиться личными или банковскими данными с незнакомыми людьми", - говорится в обращении.