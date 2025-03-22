Президент Туркменистана ознакомился с азербайджанским стендом

В санатории "Берзенги" в Туркменистане в рамках кампании по посадке деревьев состоялся традиционный конкурс "Мировая кухня", передает в субботу Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Туркменистане.

В мероприятии, организованном министерством иностранных дел Туркменистана, приняли участие дипломатические представительства различных государств и международные организации.

Азербайджанскую Республику на данном мероприятии представляло Посольство Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Согласно информации в азербайджанском павильоне были представлены образцы национальной кухни, отражающие древние традиции, а также изделия декоративно-прикладного искусства и основные атрибуты Новруза.

Участники мероприятия проявили значительный интерес к азербайджанской культуре. Гостям были представлены образцы блюд национальной кухни.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вместе с официальными лицами ознакомился с азербайджанским стендом.

Посольству Азербайджана был вручен сертификат за особое участие в мероприятии.

Представители посольства Азербайджана рассказали о значении праздника Новруз, который символизирует мир, дружбу и единство.