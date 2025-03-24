Авария с участием автобуса в Баку

В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, автобус маршрутного номера 10, принадлежащий ООО BakuBus, врезался в дерево, двигаясь по улице Мирали Сеидова, рядом с парком Газанфара Мусабекова.

Из-за аварии пострадал припаркованный автомобиль, стоявший у дерева.