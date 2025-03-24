https://news.day.az/society/1739434.html Авария с участием автобуса в Баку - ВИДЕО В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, автобус маршрутного номера 10, принадлежащий ООО BakuBus, врезался в дерево, двигаясь по улице Мирали Сеидова, рядом с парком Газанфара Мусабекова. Из-за аварии пострадал припаркованный автомобиль, стоявший у дерева.
Авария с участием автобуса в Баку - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, автобус маршрутного номера 10, принадлежащий ООО BakuBus, врезался в дерево, двигаясь по улице Мирали Сеидова, рядом с парком Газанфара Мусабекова.
Из-за аварии пострадал припаркованный автомобиль, стоявший у дерева.
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