В Азербайджане предотвратили контрабанду крупного объема наркотиков из Ирана - ФОТО
Азербайджанские пограничные силы предотвратили попытку незаконного ввоза наркотиков с территории Ирана при помощи беспилотного летательного аппарата.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу, инцидент произошел на территории ответственности пограничного отряда "Гёйтепе".
В рамках оперативных действий были задержаны трое подозреваемых: жители Масаллинского района - Намик Хамиль оглу Мехралиев (1996 г.р.) и Пейман Ахмед оглу Бабаев (1993 г.р.), а также уроженец Баку - Мухаммед Рашид оглу Джавадов (1993 г.р.). Они передвигались на автомобиле Toyota Prius с номерным знаком 54-BK-650 в направлении госграницы.
Следствие установило, что целью задержанных была транспортировка 53 килограммов 865 граммов наркотических веществ.
В настоящее время по делу продолжаются следственные и оперативные мероприятия.
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