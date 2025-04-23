https://news.day.az/society/1747152.html Мошенники продолжают обчищать банковские карты азербайджанцев Вчера в Азербайджане с банковских карт граждан было похищено 21 139 манатов и 25 долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, злоумышленники воспользовались различными методами кибермошенничества, чтобы похитить средства с карт отдельных граждан.
Мошенники продолжают обчищать банковские карты азербайджанцев
Вчера в Азербайджане с банковских карт граждан было похищено 21 139 манатов и 25 долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, злоумышленники воспользовались различными методами кибермошенничества, чтобы похитить средства с карт отдельных граждан. Суммы, снятые в результате атак, колебались от 50 до 9 100 манатов.
В связи с произошедшим МВД вновь призвало население сохранять конфиденциальность своих банковских данных и быть особенно внимательными при получении подозрительных звонков с предложениями быстрого заработка, оформления виз или ложными предлогами о "защите" банковского счёта.
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