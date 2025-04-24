Опасность в известном отеле в Азербайджане

В отеле "Cənnət Bağı", расположенном в Хызинском районе на территории Алтыагачского заповедника, зафиксирована серьезная проблема с канатной дорогой.

Как сообщает Day.Az, у некоторых кабинок отсутствуют замки на дверях - они могут произвольно открываться во время движения, что представляет опасность для жизни пассажиров.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что такие объекты обязаны проходить техническую проверку раз в 12 месяцев в соответствии с пунктом 59.3 действующих правил. Последняя проверка была проведена в прошлом году, а в текущем запланирована очередная инспекция. В настоящее время в отеле идут ремонтные работы.

Руководство "Cənnət Bağı", в свою очередь, подтвердило, что неисправность была обнаружена на одной из них. После выявления проблемы линия была немедленно выведена из эксплуатации, и сейчас проводится её ремонт.