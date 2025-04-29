В Азербайджане началось восстановление аварийного моста

В Губинском районе началось восстановление моста, оказавшегося в аварийном состоянии из-за сильного селя, вызванного интенсивными осадками.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, после осмотра моста специалистами на территорию была привлечена специальная техника и живая сила.

Отметим, что опоры моста длиной 101 м через реку Гарачай, расположенного на 7-м км автодороги Губа-Гонагкенд-Мучу, были размыты в результате селя.

Водители временно используют в качестве альтернативной дороги автомобильную дорогу Губа-Пирвахид-II Нугеди.