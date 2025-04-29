https://news.day.az/society/1748767.html В Азербайджане началось восстановление аварийного моста - ФОТО В Губинском районе началось восстановление моста, оказавшегося в аварийном состоянии из-за сильного селя, вызванного интенсивными осадками. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, после осмотра моста специалистами на территорию была привлечена специальная техника и живая сила.
В Азербайджане началось восстановление аварийного моста - ФОТО
В Губинском районе началось восстановление моста, оказавшегося в аварийном состоянии из-за сильного селя, вызванного интенсивными осадками.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, после осмотра моста специалистами на территорию была привлечена специальная техника и живая сила.
Отметим, что опоры моста длиной 101 м через реку Гарачай, расположенного на 7-м км автодороги Губа-Гонагкенд-Мучу, были размыты в результате селя.
Водители временно используют в качестве альтернативной дороги автомобильную дорогу Губа-Пирвахид-II Нугеди.
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