В Азербайджане ускорена госэкспертиза лекарств

Согласно изменениям, внесенным в закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах", срок специализированной экспертизы, проводимой в целях государственной регистрации лекарственных средств, сокращен до 90 календарных дней.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на проходящей в Баку международной конференции "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

По словам министра, в законодательство добавлена новая статья, устанавливающая порядок признания иностранной регистрации.

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