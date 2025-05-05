https://news.day.az/society/1750234.html В Азербайджане ускорена госэкспертиза лекарств Согласно изменениям, внесенным в закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах", срок специализированной экспертизы, проводимой в целях государственной регистрации лекарственных средств, сокращен до 90 календарных дней.
В Азербайджане ускорена госэкспертиза лекарств
Согласно изменениям, внесенным в закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах", срок специализированной экспертизы, проводимой в целях государственной регистрации лекарственных средств, сокращен до 90 календарных дней.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на проходящей в Баку международной конференции "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".
По словам министра, в законодательство добавлена новая статья, устанавливающая порядок признания иностранной регистрации.
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