Где в Баку появятся 10 новых станций метро

Процесс определения точек строительства для 10 новых станций Бакинского метрополитена близок к завершению.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Xəzər TV со ссылкой на представителя пресс-службы "Баку Метрополитени" Бахтияра Мамедова.

По его словам, "Фиолетовая линия" будет продлена до проспекта Бабека, а "Зелёная линия" - до станции метро "Ази Асланов". Эти расширения направлены на улучшение транспортной доступности в новых районах столицы.

Кроме того, продолжение "Фиолетовой линии" позволит эффективнее использовать станции "Автовокзал" и "Ходжасан", тем самым снизив нагрузку на перегруженную станцию "20 Января" и прилегающие районы.

Ожидается, что реализация этих проектов значительно повысит эффективность работы столичного метро и облегчит передвижение десяткам тысяч пассажиров.