https://news.day.az/society/1750859.html Азербайджан принял более 10 граждан, реадмиссированых из Германии 6 мая в рамках соглашения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, заключённого между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом, из Федеративной Республики Германия были возвращены 17 граждан Азербайджана. Об этом сообщили Day.Az в Государственной миграционной службе Азербайджана.
Азербайджан принял более 10 граждан, реадмиссированых из Германии
6 мая в рамках соглашения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, заключённого между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом, из Федеративной Республики Германия были возвращены 17 граждан Азербайджана.
Об этом сообщили Day.Az в Государственной миграционной службе Азербайджана.
Было отмечено, что рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, принимает необходимые меры для оперативного решения возникающих проблем и обеспечения эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции реадмиссированных граждан в общество.
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