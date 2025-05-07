Азербайджан принял более 10 граждан, реадмиссированых из Германии

6 мая в рамках соглашения о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, заключённого между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом, из Федеративной Республики Германия были возвращены 17 граждан Азербайджана.

Об этом сообщили Day.Az в Государственной миграционной службе Азербайджана.

Было отмечено, что рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Государственной миграционной службой, принимает необходимые меры для оперативного решения возникающих проблем и обеспечения эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции реадмиссированных граждан в общество.