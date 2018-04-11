Пожар в лесном массиве в Губе потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

11 апреля 2018 16:30

16:30

Пожар, произошедший в лесничестве № 5 на территории села Рустов Губинской части Шахдагского Национального Парка, потушен в 15.40 сотрудниками местных структур МЭПР и МЧС, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в МЭПР, на участке площадью 0,5 гектара выгорели трава и листья.

Причины пожара выясняются.

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15:21

В лесной полосе в Губе начался пожар.

Как сообщает  Day.Az со ссылкой на Report, пожар, начавшийся утром в лесном массиве на территории села Заргава, еще продолжается.

Местные жители проинформировали о случившемся Губинскую районную службу пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

Масштабы пожара растут. 

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