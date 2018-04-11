Пожар в лесном массиве в Губе потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Пожар, произошедший в лесничестве № 5 на территории села Рустов Губинской части Шахдагского Национального Парка, потушен в 15.40 сотрудниками местных структур МЭПР и МЧС, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в МЭПР, на участке площадью 0,5 гектара выгорели трава и листья.

Причины пожара выясняются.