Кукольный театр приостанавливает свою деятельность - ПРИЧИНА

16 апреля 2018 14:53

В период Гран-при "Формула 1" Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига будет закрыт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, с учетом того, что здание театра находится на территории Приморского бульвара, решением Кабмина, с 23 апреля он на время приостановит деятельность.

С 1 мая театр возобновит деятельность и будет радовать зрителей своим репертуаром. 

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