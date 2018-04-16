Кукольный театр приостанавливает свою деятельность - ПРИЧИНА
16 апреля 2018 14:53 361
В период Гран-при "Формула 1" Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига будет закрыт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, с учетом того, что здание театра находится на территории Приморского бульвара, решением Кабмина, с 23 апреля он на время приостановит деятельность.
С 1 мая театр возобновит деятельность и будет радовать зрителей своим репертуаром.
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