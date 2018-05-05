Тренер "Милана" Гаттузо пообещал выбить зубы собственному игроку

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мнением о будущем 19-летнего полузащитника "россонери" Хашима Мастура, который выступает за молодежный состав итальянского клуба. По мнению наставника миланской команды, футболист слишком увлекается видеороликами, что отвлекает его от игры, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы много говорили в последнее время. Я даже угрожал ему, поскольку он стал известен скорее благодаря видео, нежели игрой на поле. Но он этого больше не делает, потому что я сказал, что выбью ему зубы", - приводит слова Гаттузо Чемпионат.com.

Кроме того, итальянец заявил, что Хашим потерял остроту. "Мастуру нужно стабильно играть, так как он потерял определенную остроту, хотя есть и некоторые улучшения", - добавил тренер "Милана". Ранее стало известно, что руководство "россонери" продлило контракт с Гаттузо до лета 2021 года.

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