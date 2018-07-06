Сегодня определятся первые полуфиналисты ЧМ-2018 - РАСПИСАНИЕ
6 июля 2018 11:32 511
Сегодня 6 июля в России продолжается Чемпионат мира 2018 года - будут сыграны два матча 1/4 финала турнира, передает Day.Az со ссылкой на pravda-tv.ru.
Первые полуфиналисты определятся по итогам матчей Уругвай - Франция и Бразилия - Бельгия.
Матч между сборными Уругвая и Франции пройдет в Санкт-Петербурге в 18:00 по бакинскому времени.
Бразильцы и бельгийцы встретятся на стадионе "Спартак" в Москве в 22:00 по Баку.
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