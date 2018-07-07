Реванш века: Виталий Кличко и Леннокс Льюис проведут бой в Киеве

Вечный чемпион мира WBC и мэр Киева Виталий Кличко осенью вновь выйдет на ринг против экс-абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса. Мужской разговор двух джентльменов состоится во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Это будет выставочный поединок, который состоится в рамках благотворительного аукциона. Подробности аукциона и формат боя пока что не афишируются.

Напомним, бой Леннокс Льюис - Виталий Кличко состоялся 21 июня 2003 года. Драматический поединок, позднее признанный "боем десятилетия в супертяжелом весе", был остановлен врачом из-за рассечения у Виталия. На момент остановки украинец выигрывал на картах всех трех судей со счетом 58:56. Сразу после боя Леннокс пообещал Виталию матч-реванш, но не сдержал своего слова и через несколько месяцев объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры. 15 лет спустя у Льюиса неожиданно появилась возможность выполнить свое обещание.

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