Оглашен состав символической сборной ЧМ по футболу

Международная федерация футбола огласила состав символической сборной чемпионата мира по футболу по версии болельщиков. Голосование проходило на сайте FIFA с 29 июня по 15 июля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ntv.ru, больше всего в ней оказалось бразильских футболистов, несмотря на то, что сборная не добралась даже до полуфинала.

Полностью символическая сборная турнира по версии болельщиков выглядит следующим образом: Тибо Куртуа (Бельгия) в воротах, в защите Рафаэль Варан (Франция), Тиаго Силва (Бразилия), Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), в полузащите Лука Модрич (Хорватия), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин Де Брюйне (Бельгия), в нападении Килиан Мбаппе (Франция), Харри Кейн (Англия), Криштиану Роналду (Португалия).



В голосовании приняли участие более 129 тысяч человек. Наибольшее количество голосов получил Модрич - более 65 тысяч. На втором месте расположился Коутиньо (59 тысяч голосов), на третьем - Мбаппе (54 тысячи голосов). За Роналду проголосовала 31 тысяча болельщиков - девятый результат, а форвард сборной Аргентины Лионель Мессии в топ-11 и вовсе не попал.



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