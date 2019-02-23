УЕФА назвал автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Им стал полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, который отметился голом со штрафного в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке" (3:2).

На приз также претендовали Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Карим Бензема ("Реал") и Николо Дзаньоло ("Рома"), передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

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