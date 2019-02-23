Определился лучший гол недели в Лиге чемпионов - ВИДЕО
23 февраля 2019 13:38 183
УЕФА назвал автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
Им стал полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, который отметился голом со штрафного в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке" (3:2).
На приз также претендовали Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Карим Бензема ("Реал") и Николо Дзаньоло ("Рома"), передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
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