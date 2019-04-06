«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ - ВИДЕО
В матче 33-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" уступил "Ливерпулю" со счётом 1:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе "Сент-Мэри". Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.
Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал форвард "святых" Шейн Лонг, которому ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 36-й минуте равновесие восстановил Наби Кейта. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Трент Александер-Арнольд. На 80-й минуте "Ливерпуль" вывел вперёд Мохамед Салах с паса Джордана Хендерсона. Точку в матче поставил Хендерсон с передачи Роберто Фирмино, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
"Ливерпуль", набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. "Саутгемптон" (33) остался на 16-м месте.
В следующем туре "Ливерпуль" на своём поле сыграет с "Челси". Матч состоится 14 апреля.
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