https://news.day.az/sport/1139321.html Азербайджанский дзюдоист завоевал медаль Кубка Азии
Азербайджанский дзюдоист завоевал медаль Кубка Азии
В казахстанском Актау стартовал открытый Кубок Азии по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в первый день прошли соревнования между спортсменами весовой категории 60, 66 и 73 кг.
Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов завоевал бронзовую медаль, уступив лишь одному сопернику. В схватке за третье место он победил таджика Довлатали Назаралиева.
Отметим, что в турнире представлены 175 спортсменов из 11 стран. Турнир завершится 19 июля.
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