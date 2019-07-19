В казахстанском Актау стартовал открытый Кубок Азии по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в первый день прошли соревнования между спортсменами весовой категории 60, 66 и 73 кг.

Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов завоевал бронзовую медаль, уступив лишь одному сопернику. В схватке за третье место он победил таджика Довлатали Назаралиева.

Отметим, что в турнире представлены 175 спортсменов из 11 стран. Турнир завершится 19 июля.

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