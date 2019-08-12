Хорватский футболист Иван Перишич перейдет из итальянского "Интера" в немецкую "Баварию" на правах аренды. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Corriere Dello Sport, передает Day.Az.

По информации источника, 30-летний футболист перейдет в немецкий клуб на правах аренды с опцией выкупа после прохождения медосмотра.

Перишич перешел в "Интер" в августе 2015 года из немецкого "Вольфсбурга", за это время в составе итальянской команды он провел 163 матча во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и отдал 37 голевых передач, за национальную команду Хорватии он провел 82 матча и отличился 23 раза.

Хорват является чемпионом Германии в составе дортмундской "Боруссии" (2011/12), также на его счету два Кубка Германии (2012, 2015) и Суперкубок страны (2015). В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

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