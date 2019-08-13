Мадридский "Реал" оставил идею приобрести полузащитника сборной Франции Поля Погба. 26-летний футболист останется в "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был инициатором приобретения Погба. Сам француз также хотел покинуть "Манчестер Юнайтед". Однако до реальных переговоров дело не дошло, и "королевский клуб" отказался от приобретения полузащитника.

Возможно, "Реал" отпугнула высокая сумма отступных за Погба, назначенная английским клубом. "Манчестер Юнайтед" был готов отпустить Поля не менее, чем за 150 миллионов евро.

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