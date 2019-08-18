Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье прокомментировал поражение от соотечественника Стипе Миочича на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Анахайме в ночь на 18 августа. Его слова приводит MMA Junkie, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

40-летний Кормье отметил, что "поплатился" за то, что не слушал тренерских подсказок. "Они умоляли меня пойти в борьбу. Жаль, что мне просто не хотелось делать то, что я нарабатывал на тренировках. Чувствую, будто я подвел свой тренерский штаб", - заявил он.

Ранее 18 августа Кормье уступил Миочичу и не сумел защитить титул чемпиона организации в тяжелом весе. Американец проиграл нокаутом в четвертом раунде.

Поражение стало вторым в карьере Кормье при 22 победах. Американец занимает первое место в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий.

Миочич вернул себе титул и одержал 19-ю победу в MMA. 36-летний тяжеловес был обладателем титула с 2016 по 2018 год, успев трижды защитить пояс, что является рекордом в дивизионе тяжеловесов. Он утратил пояс в июле 2018-го, уступив Кормье.

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