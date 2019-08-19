Аргентинский нападающий итальянского "Ювентуса" Пауоло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах 25-летнего форварда заинтересован действующий победитель лиги 1 "Пари Сен-Жермен", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Парижане готовы выделить на покупку форварда порядка 80 миллионов евро. Как сообщает Daily Mail, руководство "ПСЖ" намерено заключить сделку уже до конца текущей недели.

Дибала - воспитанник аргентинского "Институто", откуда летом 2012 перешел в итальянский "Палермо" за 11,9 миллиона евро, а спустя три года переехал в Турин за 40 миллионов евро. Аргентинец в минувшем сезоне в составе "Ювентуса" принял участие в 42 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять голевых передач.