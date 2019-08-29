Руководство французского "Пари Сен-Жермен" опровергло информацию о том, что переговоры с каталонской "Барселоной" по трансферу бразильского нападающего Неймара завершились успешно. Об этом сообщает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио сообщил в твиттере, что в скором времени сине-гранатовые объявят о переходе форварда в их стан. Однако парижане это отрицают.

В "ПСЖ" Неймар перешел в 2017 году за €222 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола. Парижская команда купила его у "Барсы", цвета которой бразилец защищал с 2013 по 2017 год.

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