В четверг в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике, сообщает Trend . Сегодня определились победители в возрастной категории "малыши" (2009-2011 годов рождения).

Среди гимнасток 2009 года рождения в индивидуальном многоборье (упражнения без предмета, с мячом и булавами) первое место заняла Говхар Ибрагимова (38.600 балла), на втором месте - София Мамедова (35.650 балла), на третьем месте - Сакинаханым Исмаилзаде (34.500 балла). Все три гимнастки являются представительницами клуба "Оджаг Спорт".

Среди гимнасток 2010 года рождения золотую медаль завоевала Тезегюль Ягубова (35.600 балла), серебряную медаль - Назрин Салманлы (34.450 балла), бронзовую медаль - Нилуфар Оруджлу (31.050 балла). Тезегюль Ягубова и Незрин Салманлы представляют клуб "Оджаг Спорт", Нилуфар Оруджлу - Бакинскую школу гимнастики.

Среди гимнасток 2011 года рождения первое место заняла Азада Атакишиева (34.100 балла), второе место - Лала Азиззаде (32.300 балла), третье место - Елизавета Ефремова (30.550 балла). Азада Атакишиева и Лала Азиззаде выступают за клуб "Оджаг Спорт", а Елизавета Ефремова представляет Бакинскую школу гимнастики.

Соревнования 26-го Чемпионата Азербайджана и Баку по художественной гимнастике проходят 29-31 августа. В индивидуальной программе в соревнованиях участвуют гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2004-2006 гг.) и "взрослые" (2003 года рождения и старше).

В течение трёхдневного турнира в соревнованиях примут участие более 100 гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, клуб "АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр "Сярхядчи", Дворец водных видов спорта, спортивный клуб "Забрат", клуб "GymKids", спортивную школу министерства внутренних дел Азербайджана, Культурный центр "Зиря", представители Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, а также поселка Шаган.

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