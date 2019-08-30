Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о возможном уходе из команды.

Об этом сообщает Goal.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я не уйду после матча в воскресенье. Буду работать и в понедельник, и во вторник. Вы потеряете деньги, если поставили на мою отставку. Самое главное - помогать команде. Надеюсь, что смогу продлить свое пребывание здесь", - рассказал Поччетино.

Слухи об отставке тренера появились в британской прессе после поражения "шпор" от "Ньюкасла" (0:1) в третьем туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Сейчас лондонская команда с четырьмя очками занимает седьмое место в чемпионате.

В четвертом туре АПЛ "Тоттенхэм" на выезде сыграет с "Арсеналом". Встреча пройдет 1 сентября. Поччетино работает со "шпорами" с 2014 года, в прошлом сезоне специалист вывел клуб в финал Лиги чемпионов, где его команда уступила "Ливерпулю" (0:2).

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