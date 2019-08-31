"Галатасарай" обыграл "Кайсериспор" в гостевом матче 3-го тура чемпионата Турции.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Победный гол на 8-й добавленной минуте забил форвард команды Фатиха Терима Адем Буйук, передает Day.Az со ссылкой нa sportbox.ru.

Стоит отметить, что в игре были показаны четыре красные карточки, три из них - игрокам проигравшей команды. Каждый раз футболисты досрочно завершали встречу, получая вторые "горчичники".

"Галатасарай" с 4 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "Кайсериспор" с одним очком располагается на 14-й позиции.

Чемпионат Турции. Суперлига. 3-й тур

"Кайсериспор" (Кайсери) - "Галатасарай" (Стамбул) - 2:3 (1:0)

Голы: Энрике, 37. Булут, 90+1. - Бельханда, 66 (с пенальти). Бабел, 87. Буйук, 90+8.

Удаления: Абденнур, 65. Энрике, 73. Булут, 90+4. - Мор, 89.

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