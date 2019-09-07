Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в последний раз выступил перед прессой в преддверии боя с временным чемпионом организации Дастином Порье.

Боец смешанного стиля (MMA) обратился к болельщикам во время пресс-конференции после взвешивания.

"Большое спасибо всем кто приехал. Кто приехал из России, из СНГ, со всех стран. Спасибо всем моим болельщикам. Мы столько лет шли к этому и вот мы здесь. Дай бог, чтобы я сделал все, чтобы забрать победу. Дай бог. Спасибо всем, увидимся!" - сказал Нурмагомедов.

Последний раз россиянин выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он в титульном бою победил экс-чемпиона UFС Конора Макгрегора.

Бой с Порье пройдет 7 сентября в Абу-Дуби, ОАЭ.

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