В японской столице Токио проходит турнир Премьер-лига Karate1.

Как передает Oxu.Az, азербайджанского спортсмена, пятикратного чемпиона мира и 11-кратного чемпиона Европы по карате Рафаэля Агаева после его интервью иностранным СМИ забросали просьбами об автографе, передает Day.Az.

Японские дети и их родители окружили "бриллиантового мальчика" и, взяв у него автографы, сфотографировались на память.

Отметим, что Р.Агаев пробился в финал Премьер-лиги, которая носит лицензионный характер на токийскую олимпиаду 2020 года.

Завтра наш каратист сразится с японцем Кеном Нишимурой.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!