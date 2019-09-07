https://news.day.az/sport/1154006.html Рафаэля Агаева на родине карате забросали просьбами об автографе - ВИДЕО
Рафаэля Агаева на родине карате забросали просьбами об автографе - ВИДЕО
В японской столице Токио проходит турнир Премьер-лига Karate1.
Как передает Oxu.Az, азербайджанского спортсмена, пятикратного чемпиона мира и 11-кратного чемпиона Европы по карате Рафаэля Агаева после его интервью иностранным СМИ забросали просьбами об автографе, передает Day.Az.
Японские дети и их родители окружили "бриллиантового мальчика" и, взяв у него автографы, сфотографировались на память.
Отметим, что Р.Агаев пробился в финал Премьер-лиги, которая носит лицензионный характер на токийскую олимпиаду 2020 года.
Завтра наш каратист сразится с японцем Кеном Нишимурой.
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