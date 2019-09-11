https://news.day.az/sport/1154989.html Рамиль Гулиев стал лучшим спринтером в забеге на 200 м
Рамиль Гулиев стал лучшим спринтером в забеге на 200 м
Чемпион мира и Европы, спринтер Рамиль Гулиев одержал победу в матчевой встрече сборных Европы и США по атлетике, которая прошла в Минске, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Представляющий Турцию азербайджанский атлет стал победителем в беге на дистанции 200 метров с результатом 20,16 сек.
Отметим, что в прошедшие два дня в Минске прошел первый в истории матч сборных Европы и США по легкой атлетике.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре