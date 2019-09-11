Чемпион мира и Европы, спринтер Рамиль Гулиев одержал победу в матчевой встрече сборных Европы и США по атлетике, которая прошла в Минске, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Представляющий Турцию азербайджанский атлет стал победителем в беге на дистанции 200 метров с результатом 20,16 сек.

Отметим, что в прошедшие два дня в Минске прошел первый в истории матч сборных Европы и США по легкой атлетике.

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