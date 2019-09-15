Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после первого в сезоне поражения его команды от "Норвича" в матче 5-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Поздравляю "Ливерпуль" с чемпионством. Слушайте, сейчас только сентябрь, все еще впереди. Мы будем лучше тренироваться и еще навяжем борьбу. Да, мы уже потеряли 5 очков, но мы должны понять, что нам делать дальше", - цитирует 48-летнего специалиста The Guardian.

Напомним, команда Пепа Гвардиолы в гостях уступила подопечным Даниеля Фарке со счетом 3:2.

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