Испанская "Севилья" - соперник агдамского "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы УЕФА - уже прибыла в Баку.

Как передает Oxu.Az, самолет с игроками и официальными лицами "Севильи" вылетел вчера из аэропорта Сан-Пабло в 15:00 по бакинскому времени и прибыл в столицу Азербайджана в 21:00, передает Day.Az.

В Баку, помимо 24 футболистов и тренерского штаба, прибыли президент "Севильи" Хосе Кастро, вице-президент Габриэль Рамос и другие представители клуба.

Сегодня, 18 сентября, в 19:00 "Севилья" проведет тренировку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. За полчаса до тренировки пройдет пресс-конференция с участием наставника испанцев Хулена Лопетеги и одного или двух футболистов команды.

Отметим, что встреча "Карабах" - "Севилья" состоится завтра, 19 сентября, в 20:55 по бакинскому времени.

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