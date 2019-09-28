Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайрон Вудли рассказал, как бы посоветовал действовать Тони Фергюсону в вероятном поединке с чемпионом промоушена в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тони - один из лучших кандидатов на победу над Хабибом благодаря атакующему стилю в партере из положения на спине. Валить его в партер вообще сомнительная идея. На месте Тони я бы сам тащил Хабиба в партер в самом начале боя, пока они еще не вспотели. У Хабиба нет огромной шеи, так что на нем можно испробовать весь арсенал, в котором Хабиб не блещет. Неординарность создаст Хабибу проблемы", - передает слова Вудли источник со ссылкой на подкаст Food Truck Diaries.

7 сентября боец смешанного стиля (MMA) принял участие в защите титула чемпиона в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби, ОАЭ. В третьем раунде удушающий приемом Нурмагомедов победил американца Дастина Порье, который лишился титула временного чемпиона промоушена.

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