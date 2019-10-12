Олимпийский чемпион из Ямайки Усэйн Болт стал участником крупной потасовки в Лондоне. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным свидетелей, находившихся рядом с заведением, у ямайца и его компаньонов возникло недопонимание с группой людей из Восточной Европы.

Стычка, в которой участвовали 30 человек, возникла у подъезда клуба. Спортсмен пытался погасить конфликт.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка не нашли никаких следов, свидетельствовавших о серьезности мероприятия.

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