В субботу на Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике и пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По результатам индивидуального многоборья "художниц" (упражнения с мячом, булавами и лентой) в возрастной категории "пре-юниоры" (2007-2008 годов рождения) лучший результат показала Алина Мамедова (Республиканская комплексная спортивная школа), второе место заняла Ляман Ахмедли (Республиканская комплексная спортивная школа), третье место - Медина Дамирова (клуб "Оджаг Спорт").

В рамках соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике в возрастной категории "малыши" (2011-2012 гг.) в составе групп первое место заняла команда "Оджаг-2", второе место - "Оджаг-1", третье место - "Оджаг-3".

В возрастной категории "дети" (2008-2010 гг.) в составе групп первое место заняла команда "Оджаг-5", второе место - "Оджаг-1", третье место - "Оджаг-2".

В возрастной категории "пре-юниоры" (2005-2007 гг.) в составе групп первое место заняла команда "Оджаг-1", второе место - "Оджаг-2".

В возрастной категории "взрослые" (2001 года рождения и старше) выступила одна команда, представляющая клуб "Оджаг Спорт" в состав которой входят - Владимир Долматов, Медина Мустафаева, Нармин Гусейнова, Имран Имранов и Балаханым Ахмедова.

Отметим, что 10-13 октября на Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

Аэробные гимнасты продемонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

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