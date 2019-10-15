52-летнему экс-игроку сборной Англии Полу Гаскойну было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сторона обвинения в лице прокурора заявила, что пьяный Гаскойн приставал в вагоне поезда к одной из пассажирок. Экс-футболист "Тоттенхэма" и "Ньюкасла" пытался познакомиться с ней, а также поцеловал девушку, несмотря на то, что она была против этого. Англичанин сообщил суду, что сделал это из благих намерений, так как до этого она была оскорблена другим пассажиром поезда.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!