https://news.day.az/sport/1166516.html Чемпион мира по боксу прооперирован в Германии
Чемпион мира по боксу прооперирован в Германии
Чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов перенес операцию в Германии на травмированной кисти.
Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России, передает Day.Az.
"Гаджимагомедов был прооперирован в Германии. Восстановление займет около месяца", - сказал собеседник агентства.
22-летний Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. Спортсмен выступает в весовой категории до 91 кг. Также он является победителем Европейских игр 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.
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