Чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов перенес операцию в Германии на травмированной кисти.

Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России, передает Day.Az.

"Гаджимагомедов был прооперирован в Германии. Восстановление займет около месяца", - сказал собеседник агентства.

22-летний Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. Спортсмен выступает в весовой категории до 91 кг. Также он является победителем Европейских игр 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2017.

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