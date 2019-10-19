Футболисты "ПСЖ" обыграли "Ниццу" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Франции со счетом 4:1, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

В составе гостей дублем отметился Анхель Ди Мария (15-я и 21-я минута), еще по одному мячу на свой счет записали Килиан Мбаппе (88) и Мауро Икарди (90+1). У хозяев поля отличился Игнатиус Кнеп (67).

Отметим, что на 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Ниццы" Вилан Сиприен, а на 77-й - прямую красную получил нападающий Игнатиус Кнеп.

После этой победы "ПСЖ" набрал 24 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице лиги 1. "Ницца", имея в активе 13 очков, опустилась на девятую строчку.

В следующем туре "ПСЖ" на своем поле сыграет против "Марселя", а "Ницца" в гостях встретится со "Страсбургом"

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