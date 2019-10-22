С сегодняшнего дня стартовала продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формула-1, которая пройдет в Баку в 2020 году.

Об этом рассказала заведующая отделом маркетинга и коммуникаций Операционной компании Бакинского городского кольца (Baku City Circuit) Нигяр Арпадараи, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам заведующей отделом, с сегодняшнего дня билеты выставлены на продажу на веб-сайте компании.

В связи с пятилетием проведения гонок, четырехдневные билеты любителям автоспорта предлагаются с 20-процентной скидкой, сказала глава коммерческого отдела Операционной компании Бюлент Озердим: "Кампания скидок будет продолжена до 15 января 2020 года. После этой даты билеты будут продаваться по полной цене. Вместе с указанной кампанией скидок, местным жителям дополнительно предлагается 25-процентная скидка. К категории местных жителей относятся граждане Азербайджана и иностранные граждане, временно проживающие в стране. Кроме кампании скидок, применяемой к четырехдневным билетам, дополнительно применяются специальные скидки для детей в возрасте от двух до 15 лет".

В информации сообщается, что в зависимости от трибуны, на данный момент цена билетов колеблется от 210 до 710 манатов. Это с учетом скидки, действующей до 15 января. Для детей цена билетов составляет в пределах 150-500 манатов. Билеты на стоячие места стоят 110-190 манатов.

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