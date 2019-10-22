Федерация бокса России планирует в 2020 году в Москве организовать реванш между бывшими чемпионами мира Бернардом Хопкинсом и Роем Джонсом - младшим. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев, передает Day.Az.

"У них 1:1 счет по поединкам, Хопкинс сказал мне, что хотел бы провести реванш, - сказал Кремлев. - К тому же он не был в Москве, поэтому мы хотим, чтобы бой был непременно там. Рой поддержал такую идею, в следующем году однозначно это организуем".

"Это будет очень интересный бой", - добавил собеседник агентства.

Джонсу 50 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, является бывшим абсолютным чемпионом мира. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

Хопкинсу 54 года, завершил спортивную карьеру в 2016 году. Он был чемпионом мира в двух весовых категориях. В его активе 55 побед (32 нокаутом), восемь поражений и две ничьи.

Боксеры провели между собой два поединка. В 1993 году Джонс победил единогласным решением судей. В 2010 году Хопкинс взял реванш - также единогласным решением судей.

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