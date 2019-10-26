Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи в Twitter бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сначала ты хотел подраться с бойцом из легчайшего дивизиона, теперь хочешь боя с парнем, которого я победил в последнем поединке. Конор, я могу подраться с тобой в январе. Давай покажем миру, какой ты трусишка", - написал Гэтжи.

Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор объявил о возвращении в октагон. 18 января он проведет поединок на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Имя соперника он назвать отказался.

В сентябре журналист Ариэль Хельвани рассказал, что бой между Макгрегором и Гэтжи мог пройти летом прошлого года. Поединок сорвался из-за травмы ирландца.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018-го. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.

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