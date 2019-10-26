Отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, кого бы хотел видеть оппонентом друга и спарринг-партнера своего сына Ислама Махачева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в инстаграме Нурмагомедов-старший заявил, что боец смешанного стиля (MMA) должен встретиться в октагоне с ирландским экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.

"Сначала будет раунд снизу, второй - смешанный стиль, а в третьем изобьем его в стойке", - написал в инстаграме отец чемпиона UFC.

Напомним, что 25 октября Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве, на которой назвал Нурмагомедова и дагестанский народ трусами.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın