Отец Хабиба предложил провести бой между Конором и Махачевым
Отец и тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, кого бы хотел видеть оппонентом друга и спарринг-партнера своего сына Ислама Махачева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в инстаграме Нурмагомедов-старший заявил, что боец смешанного стиля (MMA) должен встретиться в октагоне с ирландским экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.
"Сначала будет раунд снизу, второй - смешанный стиль, а в третьем изобьем его в стойке", - написал в инстаграме отец чемпиона UFC.
Напомним, что 25 октября Макгрегор провел пресс-конференцию в Москве, на которой назвал Нурмагомедова и дагестанский народ трусами.
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