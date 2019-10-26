Матчем в Манчестере между местным "Манчестер Сити" и клубом "Астон Вилла" продолжился очередной тур чемпионата Англии по футболу. Подопечные Хосепа Гвардиолы не оставили гостям ни шанса, выиграв 3:0 и вернувшись на 2-е место в таблице, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правда, в первом тайме команда из Бирмингема довольно успешно отражала все атаки манкунианцев. Но едва начались вторые 45 минут, как хозяева, явно "накачанные" своим звездным тренером, открыли счет: это сделал Стерлинг. А в середине тайма де Брюйне и Гюндоган довели счет до разгромного.

"МанСити" вернулся на 2-ю строчку таблицы, набрав 22 очка. Позади остался "Лестер" (20 очков), который накануне забил рекордные 9 голов в гостях "Саутгемптону". А впереди только "Ливерпуль", у которого 25 турнирных баллов и матч в запасе.

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