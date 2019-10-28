Вопрос с возвращением португальского тренера Жозе Моуринью в мадридский "Реал" решен, заявляет испанское издание AS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание, близкие к Жозе люди говорят о том, что принципиальное решение со стороны руководства "сливочных" уже принято. Сам Моуринью в настоящее время никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

В нынешнем сезоне мадридский "Реал" возглавляет французский специалист Зинедин Зидан.

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