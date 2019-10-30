Азербайджанский борец стал чемпионом мира - ВИДЕО
На проходящем в столице Венгрии Будапеште чемпионате мира по борьбе (U-23) азербайджанский борец Туран Байрамов (65 кг) победил в финальной схватке японца со счетом 3:2 и стал чемпионом мира, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
По информации Федерации борьбы Азербайджана, в 1/8 финала Туран Байрамов взял верх над канадским коллегой, в четвертьфинале - над борцом из Молдовы и вышел в финал турнира.
В решающей схватке Туран встретился с борцом из Франции. Проиграв первую часть схватки 0:1, азербайджанский борец сумел в итоге одолеть французского спортсмена и стать чемпионом мира.
Еще один азербайджанский борец Давуд Ибрагимов (70 кг) завоевал бронзовую медаль.
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