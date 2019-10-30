https://news.day.az/sport/1170918.html Футболист сбил соперника головой и был удален с поля - ВИДЕО
Футболист сбил соперника головой и был удален с поля - ВИДЕО
В 1/8 финала Кубка Германии произошел интересный эпизод.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, на 88-й минуте встречи "Бохум" - "Бавария" 17-летний защитник хозяев поля Армел Белла-Котчап нечаянно сбил с ног футболиста соперника, за что получил красную карточку.
Футболист не попал по мячу и упал на газон. Игрок "Баварии" Томас Мюллер зацепился ногой за голову Армела и упал.
Главный арбитр встречи расценил этот эпизод как явный срыв атаки и показал защитнику прямую красную.
Отметим, что после этого инцидента мюнхенцы забили победный гол и вышли в четвертьфинал.
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