В 1/8 финала Кубка Германии произошел интересный эпизод.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, на 88-й минуте встречи "Бохум" - "Бавария" 17-летний защитник хозяев поля Армел Белла-Котчап нечаянно сбил с ног футболиста соперника, за что получил красную карточку.

Футболист не попал по мячу и упал на газон. Игрок "Баварии" Томас Мюллер зацепился ногой за голову Армела и упал.

Главный арбитр встречи расценил этот эпизод как явный срыв атаки и показал защитнику прямую красную.

Отметим, что после этого инцидента мюнхенцы забили победный гол и вышли в четвертьфинал.

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