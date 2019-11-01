https://news.day.az/sport/1171419.html Азербайджанская паратхэквондистка в 4-й раз стала чемпионкой Европы
Азербайджанская паратхэквондистка в 4-й раз стала чемпионкой Европы
В Бари (Италия) прошел чемпионат Европы по паратхэквондо.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сборная Азербайджана успешно выступила на этом соревновании.
В составе сборной Айнур Мамедова (+58 кг) победила всех соперниц и в 4-й раз стала чемпионкой Европы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре