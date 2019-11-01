В Бари (Италия) прошел чемпионат Европы по паратхэквондо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сборная Азербайджана успешно выступила на этом соревновании. 

В составе сборной Айнур Мамедова (+58 кг) победила всех соперниц и в 4-й раз стала чемпионкой Европы.

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