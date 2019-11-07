Немецкая "Бавария" на своем поле со счетом 2:0 победила греческий "Олимпиакос" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в составе хозяев поля отличились поляк Роберт Левандовский (69-я минута) и хорват Иван Перишич (89). Для польского футболиста этот гол стал 31-м на групповых этапах Лиги чемпионов после перехода в "Баварию" в январе 2014 года, за этот период никто не сумел забить больше в групповых стадиях турнира, такое же количество мячей сумел отправить в ворота соперников только аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси. Перишич забил гол спустя 33 секунды после выхода на замену, это самый лучший показатель в Лиге чемпионов с апреля 2017 года, тогда француз Валер Жермен из "Монако" забил немецкой "Боруссии" из Дортмунда через 23 секунды после того, как появился на поле.

"Бавария" одержала четвертую победу подряд в группе В и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав 12 очков. Идущий на втором месте английский "Тоттенхэм" набрал четыре очка после трех матчей. На третьем месте сербская "Црвена Звезда" (3), "Олимпиакос" замыкает таблицу (1).

В следующем туре "Бавария" сыграет в гостях с "Црвеной Звездой" 26 ноября, "Олимпиакос" в этот же день в гостях встретится с "Тоттенхэмом".

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